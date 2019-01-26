Musa minderde yaşamını yitirdi

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Musa Sayın, güreşirken kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi. Talihsiz çocuğun ölümü sevenlerini gözyaşına boğdu. Musa Sayın Tufanbeyli'de son yolculuğuna uğurlandı. Cumhuriyet İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Musa Sayın, önceki gün Gençlik Merkezi'nin düzenlediği güreş kursuna katılan akrabalarıyla spor salonuna gitti. Burada arkadaşıyla güreş tutan Sayın, bir süre dinlendi. Daha sonra tekrar güreş tutan Sayın, rahatsızlanarak yere düştü.Görevlilerin durumu iletmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Sayın, yolda hayatını kaybetti. Sayın'ın ön otopside kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından talihsiz çocuğun cenazesi yakınları tarafından alınıp Tufanbeyli'de gözyaşları içinde toprağa verildi.