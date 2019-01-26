Sağlık kontrolüyle önüne geçilebilir

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Sporabaşlayacak kişinin çocuk da olsa mutlaka sağlık taramasından geçmesi gerektiğini söyleyen Kalp Damar ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Demirtaş, "Çocuğun muhtemelen kalp kaslarında ya da kalbin elektrik sisteminde rahatsızlığı vardı. Ritm bozukluğu veya ani ölüm olabilir. Bu hastalık genetik te olabilir. Bunun için ailelerin de çocukları spora başlamadan önce mutlaka sağlık taramasından geçmesi lazım. Yıl içinde belli bir periyotlarda kontrol yaptırmaları gerekir. Dikkatli sağlık kontrolüyle bu tür rahatsızlıkların önüne geçilebilir. Musa'nın ailesi de mutlaka sağlık taraması yaptırmalı. Risk altında olan çocukları spor yapmasa bile üzücü olayların yaşanmasına engel olabilirler. Bu ölüm olayı kesin otopsiden sonra belli olacaktır" dedi.