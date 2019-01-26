Suriye uyruklu 4 çocuk zehirlendi

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Mersin'inTarsus ilçesine bağlı Atalar mahallesinde ikamet eden Suriye uyruklu 4 çocuk gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Atalar mahallesinde ikamet eden Suriye uyruklu Nadaem Al HUSEN (7), Ahıt Al Husen (9) Mehmet EL Hüseyin (2) ve Ali El Hüseyin (4) dört çocuk tarlabaşında buldukları 3 adet elmadan yemek suretiyle zehirlendi. Çocuklardan Ali El Hüseyin'in hayati tehlikesinin mevcut olduğu ve Mersin şehir Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilirken, diğer 3 çocuk Devlet hastanesinde mideleri yıkanarak müşahade altına alındı. Çevrede yapılan araştırmada Davut Öksüz (31) isimli şahıs domuzların meyve bahçesine zarar vermemesi için bahçenin kenar kısımlarına 3 adet zehirli elma koyduğunu beyan ederken, olayla ilgili olarak tahkikata başlandı.