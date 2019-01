Tarihi yapıda sanatla iç içe

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) bilimsel çalışmalar ve sosyal etkinliklerin yanında, sanatsal faaliyetlere de destek olmaya devam ediyor. Gaziantep'in Tarihi Bey Mahallesinde faaliyet gösteren "HKÜ Kültür ve Sanat Merkezi" öğrencilere sanatsal etkinliklerle iç içe kültürel faaliyet imkanlarını da beraberinde sunuyor.Sanatsal ve kültürel faaliyetlerde sadece HKÜ Kampüsüyle sınırlı kalmayarak Gaziantep'in Tarihi Bey Mahallesinde bulunan HKÜ Kültür ve Sanat Merkezine giden HKÜ öğrencileri, sanatsal faaliyetlerini uygulamalı bir biçimde burada gerçekleştirme imkanı buluyor. Suluboya, karakalem, yağlı boya gibi çeşitli resim faaliyetlerinin düzenlendiği sanat merkezinde, öğrenciler her anını sanatla geçiriyor. Bunun yanında film günleri, maske tasarımı, kolaj, müzik ve edebi çalışmalar gibi çeşitli alanlarda katılımcılar sorumlu öğretim elemanları eşliğinde etkinlikler düzenliyor. Farklı tasarımlar ve resim alanında yapılan çalışmalar sanat merkezinin sosyal medya hesabında paylaşılıyor. Paylaşılan çalışma fotoğraflarının olumlu geribildirimler aldığı sorumlu öğretim elemanları tarafından belirtildi.Sanat ve kültür merkezindeki etkinlikler de sadece HKÜ öğrencileri değil, dışarıdan farklı katılımcılarında da yer alabileceği ve kültür ve sanat merkezinin tüm halka açık olduğu bildirildi. Restore edilen Antep evinde kültürel ve sanatsal çalışmalar yapılıyor HKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Vanlıoğlu, sanat merkezinde öğrencilerin her anını sanatla geçirdiğini söyledi. Sanatı yaşatmalarının kendileri için bir amaç olduğunu dile getiren Vanlıoğlu, "Gaziantep'in Tarihi Bey Mahallesinde bulunan ve Antep Evi diye tabir edilen eski biryapıyı, üniversitemiz tarafından aslını ve tarihi dokusunu bozmadan restore edip sanat merkezi haline çevirdik. Her hafta katılım gösteren ve çeşitli çalışmalar sürdüren farklı ekiplerimiz bulunuyor. Bu ekipler özellikle tuvallere; yağlı boya, sulu boya ve karakalem çalışmaları yapıyor. Sadece resim alanıyla ilgili değil edebiyat üzerine de farklı çalışmalar yapıyoruz" dedi.