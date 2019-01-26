Teknoloji projesi Mersin’de yapılsın

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Geleceğinteknoloji üreten bireylerinin yetiştirilmesi planlanan Deneyap Teknoloji Atölyesi projesi resmi olarak hayata geçiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması neticesinde ilk etapta 12 ilde Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurulacak. Projeyi değerlendiren Mersin GİAD Başkanı Mehmet İzol, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından sonra Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin gençlerin kendilerini ispatlayacakları ve ülkenin teknoloji üretimi açığını kapatmak açısından önemli bir adım olduğuna vurgu yaptı. İzol, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile birlikte birçok gencimiz teknoloji üretimi, yazılım, robotik kodlama ve daha birçok alanda kendini ispatlama şansı bulacak. Devletimizin proje kapsamında 3 yıl boyunca bu alanda kendini yetiştirecek öğrencilerimizden herhangi bir ücret talep etmeyecek olması da mutluluk verici bir durumdur" dedi.Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin ilk etapta Mersin'de de yapılması gerektiğini Başkan İzol, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri için Türkiye'de 12 il belirlenmiş. Bu 12 il arasında Mersin'in de olmasını istiyoruz. Mersin'de kendini bu alanda yetiştirmek ve projelerini geliştirmek isteyen yüzlerce gencimiz var" diye konuştu.