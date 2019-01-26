Yarım asırdır ahşaba şekil veriyor

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Niğde'nin Bor ilçesinde ahşap oyma sanatıyla ilgilenen emekli öğretmen Rızvan İmaç (70), evinin bir köşesine kurduğu küçük tezgahında, ceviz ağacından elde ettiği ahşaba, kıl testeresiyle sabırla oyarak, şekil veriyor. Ortaokul yıllarında öğretmeninin verdiği ödevle ahşap oyma sanatıyla tanışan emekli öğretmen Rızvan İmaç, yarım asırdır ince ince işlediği eserlerinin gelecek nesillere aktarılması için emek veriyor. İnce işçilikle ahşabın üzerine kabartma Kur'an-ı Kerim ayetlerini işleyen İmaç, Osmanlı ile Selçuklu motif ve desenlerini kullanarak çeşitli dolaplar, kuş kafesi, tepsi, abajur ve saat gibi eşyalar yapıyor. Niğde'de ve İstanbul'da sergiler açan İmaç, yurt dışında da bunu gerçekleştirebilmenin hayalini kuruyor. İmaç, kıl testereyle ahşap oyma sanatını ortaokul öğrencisiyken iş bilgisi öğretmeninin verdiği ödevle öğrendiğini ve bunu 54 yıldır sürdürdüğünü belirtti.