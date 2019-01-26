Yasemin’in gözü en yüksekte

BUGÜN NELER OLDU

2011'de güreşe başlayan milli sporcu Yasemin Adar, şimdiye kadar kazandığı 3 Avrupa, 1 dünya ve 1 dünya ikinciliğiyle Türkiye'yi gururla temsil ediyor. Adar, bu başarısını 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanarak taçlandırmayı hedefliyor. Ay-yıldızlı güreşçi, nisan ayında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında milli takımın Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdiği kampta açıklamalarda bulundu. Adar, "Bu yıl bizim için çok önemli. Çünkü 2019'da çok önemli 3 organizasyon var. AvrupaŞampiyonası, Avrupa Oyunları ve Dünya Şampiyonası'na çıkacağız. Bizim için Dünya Şampiyonası daha önemli. Çünkü burada ilk 6'ya giren sporcu olimpiyata gitmeye hak kazanacak. Tek hedefim kaldı, o da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edip madalya almak" dedi.