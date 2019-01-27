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’den kan bağışı

Giriş Tarihi: 27.1.2019
AOSB’den kan bağışı
Türk sanayisinin güneydeki üssü olarak, hem bölge hem ülke ekonomisine ekonomik değer katan Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı çalışanları, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kızılay'ın tam donanımlı gezici kan bağışı aracında önce kan numuneleri alınarak, gerekli tetkikler yapıldı. Kan vermesinde sakınca bulunmayan çalışanlar daha sonra, Seyhan Salonu Fuayesinde kan verdi. Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara ile Bölge Müdürü Ersin Akpınar'ın da bağışta bulunduğu organizasyonla ilgili değerlendirmede bulunan Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kış aylarında gribal enfeksiyonlardan dolayı kan bağışının ve buna bağlı olarak kan stoklarının azaldığını belirterek, "AOSB Başkanlığı her yıl Ocak ya da Şubat ayında düzenli olarak kan bağışında bulunarak, bizlere destek sağlıyor" dedi.
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AOSB’den kan bağışı
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