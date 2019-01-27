Girne Üniversitesi ilk üçe girdi

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi, öğretim elemanları 2018 yılında Web of Science (WOS) ve Scopus'ta uluslararası indekslerde taranan dergilerde, 120'nin üzerinde yayın yaptı. Girne Üniversitesi bu rakamlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 19 üniversite arasında 3'üncü sırada yer aldı. Girne Üniversitesi öğretim elemanlarının Temel Bilimler, Tıp Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Fen Bilimleri alanında Web of Science ve Scopus'ta yayınlanan 120'nin üzerinde yayını ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversiteleri arasında üçüncü sıraya yerleştiği belirtildi. Yine Girne Üniversitesi tarafından 2018 yılı içerisinde Türkçe dilinde 3 kitap, uluslararası yayınevleri tarafından da yayınlanmış ikisi bilimsel, biri ders kitabı olmak üzere 6 kitap basıldı.