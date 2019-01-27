Hakem zorbay küçük Günay’ın üstüne yürüdü

İstanbulspor-Gazişehir maçının ardından hakem Zorbay Küçük, Gazişehirli futbolcu Günay Güvenç ile yaşadığı tartışmanın ardından oyuncunun üstüne yürüdü. Soyunma odasına doğru yapılan girişte Gazişehir kalecisi Günay ile tartışma yaşadı. Olay büyüyünce Küçük, Günay'ın üstüne yürüdü. Hakemi araya giren gözlemci ve güvenlik görevlileri güçlükle engelledi. Son dakika: Sow imzalıyor Gazişehir Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Sow'un Gaziantep'e geldiğini belirterek, "Sağlık kontrollerinden geçti. Son bir sağlık kontrolü aşamasından geçtikten sonra sorun çıkmazsa imzalayacak " dedi

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