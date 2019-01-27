İŞKUR’dan aldığı hibe desteğiyle süt üreticisi oldu

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Osmaniye'ninKadirli ilçesine bağlı Öksüzlü köyünde yaşayan eski hükümlü Hidayet Nail Akça, İŞKUR'un kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere sağladığı hibe desteğine başvurarak kendi işinin patronu oldu. Yaşadığı olumsuzlukları geride bırakan 40 yaşındaki Hidayet Nail Akça, öncelikle girişimcilik eğitimi alarak sertifika sahibi oldu. Sonrasında hibe desteğinden faydalanabilmek için sertifikasıyla birlikte hazırladığı projeyi, Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne sunarak başvuruda bulundu. Proje başvurusu kabul edilen girişimci, almış olduğu hibe desteğiyle, üç büyükbaş hayvan satın aldı. Satın aldığı hayvanlardan elde ettiği sütle, ailesinin de desteğiyle, süt ürünlerine yönelik faaliyetlere başladı. İŞKUR Kadirli Hizmet Merkezi Şube Müdürü Abdülhamit Yıldırım, girişimci Hidayet Nail Akça'yı ikamet ettiği köyde ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.