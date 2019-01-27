Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > İŞKUR’dan aldığı hibe desteğiyle süt üreticisi oldu

’dan aldığı hibe desteğiyle süt üreticisi oldu

Giriş Tarihi: 27.1.2019
İŞKUR’dan aldığı hibe desteğiyle süt üreticisi oldu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Öksüzlü köyünde yaşayan eski hükümlü Hidayet Nail Akça, İŞKUR'un kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere sağladığı hibe desteğine başvurarak kendi işinin patronu oldu. Yaşadığı olumsuzlukları geride bırakan 40 yaşındaki Hidayet Nail Akça, öncelikle girişimcilik eğitimi alarak sertifika sahibi oldu. Sonrasında hibe desteğinden faydalanabilmek için sertifikasıyla birlikte hazırladığı projeyi, Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne sunarak başvuruda bulundu. Proje başvurusu kabul edilen girişimci, almış olduğu hibe desteğiyle, üç büyükbaş hayvan satın aldı. Satın aldığı hayvanlardan elde ettiği sütle, ailesinin de desteğiyle, süt ürünlerine yönelik faaliyetlere başladı. İŞKUR Kadirli Hizmet Merkezi Şube Müdürü Abdülhamit Yıldırım, girişimci Hidayet Nail Akça'yı ikamet ettiği köyde ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İŞKUR’dan aldığı hibe desteğiyle süt üreticisi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN