Kayırlılılar, 55 yıldır kına gecesi düzenliyor

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Başakşehır Emin Saraç Kültür Merkezinde askere gidecek olan gençler için veda ve kına gecesi düzenleyen Kayırlılılar Derneği bu geleneği yaklaşık 55 yıldır gerçekleştiriyor. Kültür merkezini düzenlediği etkinliğe yaklaşık bin kişi katıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Kayırlılılar Dernek Başkanı Halil İbrahim Şahan, "Niğde Kayırlı 1964 yılından beri bu etkinliğimiz her yıl devam ediyor. Asker adaylarımız sizler de gittiğiniz yerlere Niğdelilik ruhunu götürün. Niğdelilik ruhunu hayatınızın her alanında yaşatın. Birlik ve beraberlik adına 'Ne zulmü severiz ne kinimiz var. Hayrı emreyleyen hak dinimiz var dağlar çağlar boyu yeminimiz var kardeşiz tek bir vücut tek bir milletiz" dedi. Askerlerin ve Öğrenci Kollarının çeşitli etkinlikleri ve en son kına yakılması ile biten proğrama ev sahipliği yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Birlik ve beraberlik adına böyle güzel ve anlamlı gelenek ve göreneklere bağlı birliktelikleri görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir tebrik ediyorum" dedi. Gecenin en duygu doruk noktası ağır engelli olmasına rağmen tertipleriyle geceye katılan Kürşat Aslan ve ailesi de katıldı.