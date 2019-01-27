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Nenad markovıc: beklentılerın üstündeyız

Başantrenör Markovic, “İlk yarıda sadece bizim değil herkesin beklentilerinin üstüne çıktık” dedi

Giriş Tarihi: 27.1.2019
Nenad markovıc: beklentılerın üstündeyız
TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, ilk yarıda elde edilen başarıyla beklentilerin üzerine çıktıklarını söyledi. Ligin ilk yarısını 22 puanla 7. sırada bitiren ve Türkiye Kupası'na katılma hakkı kazanan Gaziantep ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı Markovic, ilk yarıyı oldukça verimli geçirdiklerini belirterek, "İlk yarıda çok fazla sakatlık yaşamalarına rağmen bahane üretmeden çok çalışarak açığı kapattık. İlk yarıda sadece bizim değil herkesin beklentilerinin üstüne çıktık. Sürekli düşük bütçelerle daha iyi işler çıkarmaya çalışan bir ekibiz. Çok çalışarak işimizi yaptık. Mükafatını da aldık" dedi.
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Nenad markovıc: beklentılerın üstündeyız
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