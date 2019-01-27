Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Seyir halindeki araç alev alev yandı

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Giriş Tarihi: 27.1.2019
Seyir halindeki araç alev alev yandı
Osmaniye'de hareket halindeyken alev alan ticari araç, yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Osmaniye'nin D 400 yolu, Kanlıgeçit mevkiinde meydana geldi. Kanlıgeçit mevkiinde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen ticari araç, belirlenemeyen nedenle aniden alev aldı. Aracının yandığını fark eden sürücü aracından indi. Çevredeki vatandaşlar, alev topuna dönen ticari araca yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Seyir halindeki araç alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN