Şimşek ağır yaralı

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Ligin 19. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Denizlispor'a deplasmanda 5-1 mağlup olarak zirve yolunda ağır bir darbe aldı. Güçlü rakibi karşısında arzu ettiği futbolu ortaya koyamayan mavilacivertli takım ilk yarıyı 2-1 mağlup kapattı. İkinci 45 dakika da rakibine varlık gösteremeyen konuk ekip üst üste kalesinde gördüğü gollerle maçtan 5-1'lik yenilgi ile ayrıldı. Teknik direktör Yılmaz Vural çok zor bir karşılaşma oynadıklarını ifade ederek,dedi.Ziya Alkurt'tan JENERIKLIK GOLDenizlispor'da gol perdesini 22. dakikada penaltıdan Mehmet Akyüz açtı. Adana Demirspor 30'da Vedat'la tabelayı eşitlese de 45+1'de bu kez Recep sahneye çıktı. İkinci yarıda da fırtına gibi esen Ege ekibi, 63'te Mehmet Akyüz'le farkı 2'ye çıkardı ancak gol şov devam etti. Maçın yıldızlarından Recep 74'te kendisinin 2. takımının 4. golüne imza koydu. 84. dakikada Ziya'nın jeneriklik golü skoru belirledi.