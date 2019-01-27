Tsyd adana şubesı’nden aktaş’a zıyaret

TÜRKIYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube yönetimi bir süre önce görevine başlayan yeni emniyet müdürü Zafer Aktaş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Emniyet Müdürü Aktaş, ziyarette TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, as başkanlar Bora Erdem, Hasan Hüseyin Türk, mali işler sorumlusu Tevfik Dinçkalmış, yönetim kurulu üyeleri Ergun Kara, İrfan İşisağ ile dernek müdürü Mehmet Önal'ı makamında kabul etti.
Çakın'ın ziyaretinde spor gündemi ile kentin asayişindeki konular da konuşuldu. Emniyet müdürü Aktaş, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TSYD Adana Şube Yönetimi'ne ve spor basını çalışanlarına başarı diledi. Başkan Çakın da emniyet müdürü Zafer Aktaş'ı dernek tesislerinde ağırlamaktan onur duyacaklarını söyledi.