Tsyd adana şubesı’nden aktaş’a zıyaret

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube yönetimi bir süre önce görevine başlayan yeni emniyet müdürü Zafer Aktaş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.Çakın'ın ziyaretinde spor gündemi ile kentin asayişindeki konular da konuşuldu. Emniyet müdürü Aktaş, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TSYD Adana Şube Yönetimi'ne ve spor basını çalışanlarına başarı diledi.