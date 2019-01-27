Vali Yılmaz Şimşek muhtarları dinledi

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NığdeValisi Yılmaz Şimşek, Çiftlik kaymakamlığı tarafından başlatılan "Ödül sizin başarı hepimizin" projesi kapsamında 2018- 2019 Eğitim ve öğretim yılı 1'inci döneminde okul içerisinde ve derslerinde üstün başarı sağlayan 7-8-9 ve 11. Sınıf öğrencisi 10 öğrenciye hediye verdi. Kaymakam Vahit Yılmaz'dan ilçenin genel durumu hakkında bilgi alan Vali Şimşek, kaymakamlık ziyaretinin ardından Çiftlik Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda Muhtarlarla bir araya geldi. Vali Şimşek'in başkanlık ettiği toplantıya Çiftlik Kaymakam V. Vahit Yılmaz, İl Jandarma Komutanı J. Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Belde Belediye Başkanları, İlgili Kurum Müdürleri ve Muhtarlar katıldı. İlçeye bağlı mahalle ve köylerde yaşanan sorunlar ile yapılan ve yapılması planlanan yatırımların masaya yatırıldığı toplantıda elektrik, su, ulaşım, sağlık, eğitim gibi konu başlıkları görüşüldü.