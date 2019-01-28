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’da : 1 ölü

Giriş Tarihi: 28.1.2019
Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Beyaz Evler Mahallesi'nde bir meyhanede Ali A. ile Cemil İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle meyhane dışına çıkan Ali A, belinden çıkardığı tabancayla Cemil İ'yi göğsünden yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Cemil İ'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Cemil İ. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ali A. Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.
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Adana’da silahlı kavga: 1 ölü
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