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Çukurova galibiyet serisini 16’ya çıkardı

temsilcisi bu sezon yakaladığı başarı ivmesiyle sık sık manşetlere taşınıyor.

Giriş Tarihi: 28.1.2019
Çukurova galibiyet serisini 16’ya çıkardı
KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında lider Çukurova Basketbol, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol'u 93-68 yenerek yoluna devam etti. Derbi tadında geçen müsabakada çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten teknik adam Ceyhun Yıldızoğlu, "Haklı bir galibiyet daha aldığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu. Takımının şu anada kadar ligde 16 karşılaşma oynadığını belirten Yıldızoğlu, "Bu maçlarda bin 404 sayı atarak yine ligin en çok basket atan takımı konumundayız. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Basketbolcular her geçen hafta daha iyi bir oyun ortaya koyarak sonuca gidiyorlar. Bu yolun sonunda güleceğiz" şeklinde konuştu.
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Çukurova galibiyet serisini 16’ya çıkardı
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