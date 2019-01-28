Çukurova galibiyet serisini 16’ya çıkardı

BUGÜN NELER OLDU

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında lider Çukurova Basketbol, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol'u 93-68 yenerek yoluna devam etti. Derbi tadında geçen müsabakada çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten teknik adam Ceyhun Yıldızoğlu,şeklinde konuştu. Takımının şu anada kadar ligde 16 karşılaşma oynadığını belirten Yıldızoğlu,şeklinde konuştu.