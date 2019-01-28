Cüzzam hastalığında erken tanı ve etkili tedavi önemli

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, lepra (cüzzam) hastalığı hakkında bilgi verdi. Cüzzam hastalığının deri ve sinir sistemi olmak üzere tüm organ ve sistemleri etkileyen kronik bir bulaşıcı hastalık olduğunu, hastalığın tanısının deri muayenesi ile birlikte tanısal testlerle ve deriden biyopsi alınması ile konulabileceğini ve hastalığın 19. yüzyıldan itibaren sıklığında giderek azalma yaşandığı bilgisini verdi. Lepra(Cüzzam) hastalığının tek kaynağının insan olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, çoğunlukla tedavi edilmemiş hastaların derisindeki yaralara temasla, ağız veya burun salgıları ile yakın ve uzun süreli temas sonucu damlacık yolu ile bulaştığını belirtti. Mycobacterium Leprae hastalığının çok yavaş çoğaldığı söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, hastalığın kuluçka süresinin üç veya on iki yıl arasında değişiklik gösterdiğini belirtti.