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Dulkadiroğlu’ndan vatandaşa alı��veriş torbası

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019
Dulkadiroğlu’ndan vatandaşa alışveriş torbası
Kahramanmaraş'ta çevre kirliliği konusunda duyarlılık oluşturmak isteyen Dulkadiroğlu Belediyesi, pazar yerlerinde bez torba dağıtımına başladı. Karaziyaret mahallesinde 5 bin adet bez torba dağıttıklarını dile getiren Belediye Başkanı Okay, ilçe genelinde toplam 50 bin adet dağıtım yapacaklarını söyledi. Çevre kirliliği konusunda vatandaşları bilgilendiren Dulkadiroğlu Belediyesi, naylon poşet yasasının ardından vatandaşlara bez torba yaptırarak dağıtımına başladı. İlk olarak Karaziyaret mahallesinde kurulan Pazar yerinde vatandaşlara bez torba dağıtılırken, ilçe genelinde toplamda 50 bin adet dağıtım gerçekleştirileceği ifade edildi. Bez torba dağıtımına Milletvekili İmran Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve partililer katıldı. Başkanı Okay, çevre konusunda bilinçli bir toplum için yola çıktıklarını söyledi. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortaya koyduğu tüm projeleri desteklediklerini belirten Başkan Okay, bu kapsamda bez torba yaptırarak vatandaşlara dağıttıklarını açıkladı.
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Dulkadiroğlu’ndan vatandaşa alışveriş torbası
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