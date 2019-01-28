Dulkadiroğlu’ndan vatandaşa alışveriş torbası

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Kahramanmaraş'taçevre kirliliği konusundaduyarlılık oluşturmakisteyen DulkadiroğluBelediyesi, pazar yerlerindebez torba dağıtımınabaşladı. Karaziyaretmahallesinde 5 bin adetbez torba dağıttıklarınıdile getiren BelediyeBaşkanı Okay, ilçe genelindetoplam 50 bin adetdağıtım yapacaklarını söyledi.Çevre kirliliği konusundavatandaşları bilgilendirenDulkadiroğluBelediyesi, naylon poşetyasasının ardından vatandaşlarabez torba yaptırarakdağıtımına başladı. İlkolarak Karaziyaret mahallesindekurulan Pazaryerinde vatandaşlara beztorba dağıtılırken, ilçegenelinde toplamda 50 binadet dağıtım gerçekleştirileceğiifade edildi.Bez torba dağıtımınaMilletvekili İmran Kılıçve AK Parti İlçe BaşkanıŞahin Avşaroğlu ve partililerkatıldı. Başkanı Okay,çevre konusunda bilinçlibir toplum için yola çıktıklarınısöyledi. Bu kapsamdaÇevre ve ŞehircilikBakanlığının ortaya koyduğutüm projeleri desteklediklerinibelirtenBaşkan Okay, bu kapsamdabez torba yaptırarakvatandaşlara dağıttıklarınıaçıkladı.