Dulkadiroğlu’ndan vatandaşa alışveriş torbası

Kahramanmaraş'ta
çevre kirliliği konusunda
duyarlılık oluşturmak
isteyen Dulkadiroğlu
Belediyesi, pazar yerlerinde
bez torba dağıtımına
başladı. Karaziyaret
mahallesinde 5 bin adet
bez torba dağıttıklarını
dile getiren Belediye
Başkanı Okay, ilçe genelinde
toplam 50 bin adet
dağıtım yapacaklarını söyledi.
Çevre kirliliği konusunda
vatandaşları bilgilendiren
Dulkadiroğlu
Belediyesi, naylon poşet
yasasının ardından vatandaşlara
bez torba yaptırarak
dağıtımına başladı. İlk
olarak Karaziyaret mahallesinde
kurulan Pazar
yerinde vatandaşlara bez
torba dağıtılırken, ilçe
genelinde toplamda 50 bin
adet dağıtım gerçekleştirileceği
ifade edildi.
Bez torba dağıtımına
Milletvekili İmran Kılıç
ve AK Parti İlçe Başkanı
Şahin Avşaroğlu ve partililer
katıldı. Başkanı Okay,
çevre konusunda bilinçli
bir toplum için yola çıktıklarını
söyledi. Bu kapsamda
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının ortaya koyduğu
tüm projeleri desteklediklerini
belirten
Başkan Okay, bu kapsamda
bez torba yaptırarak
vatandaşlara dağıttıklarını
açıkladı.