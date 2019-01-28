Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta ablasından boşanmak isteyen eniştesini bıçakla öldüren katil zanlısı Fatih Alıcıkurt tutuklandı. Olay Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Alıcıkurt, ablasından boşanmak isteyen eniştesi İdris Ağca (28) ile buluştu. Eniştesiyle tartışmaya başlayan Fatih Alıcıkurt, İdris Ağca'yı sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İdris Ağca tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Eniştesini öldüren ve suçunu itiraf eden Fatih Alıcıkurt çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Hayatını kaybeden İdris Ağca ise toprağa verildi.