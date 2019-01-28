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Garda güvenlik çizgisini geçen kadına tren çarptı

Giriş Tarihi: 28.1.2019
Garda güvenlik çizgisini geçen kadına tren çarptı
Adana Garı'nda, sarı güvenlik çizgisini geçen Fatma Boztürk (63), trenin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Seyhan ilçesinde, tren garında meydana geldi. Mersin'e gitmek isteyen Fatma Boztürk, biletini alıp, yolcu trenini bekleyeme başladı. Boztürk, tren gelirken sarı güvenlik çizgisini geçti. Bu sırada vagonlardan biri, Fatma Boztürk'e çarptı. Yere yığılan Boztürk'e ilk müdahaleyi gar görevlileri ve vatandaşlar yaptı. Çağırılan ambulansla hastaneye götürülen Boztürk, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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Garda güvenlik çizgisini geçen kadına tren çarptı
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