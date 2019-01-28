Gaziantepliler tatili kayak yaparak değerlendiriyor

BUGÜN NELER OLDU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi konumundaki Karacadağ, okulların yarıyıl tatilinde olması dolayısıyla kayakseverlerden yoğun ilgi görüyor. Gaziantepliler Siverek ilçesine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki, halk arasında "Güneydoğu'nun Uludağı" olarak nitelendirilen Karacadağ, bin 919 rakımıyla bölgenin zirvesinde buluşuyor. Sömestr tatilinin başlamasını fırsat bilen kayakseverler, yoğun yağış sonrası kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı merkezde, tatili en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Çevre il ve ilçelerden de gelen günübirlik ziyaretçiler, merkezdeki uzman eğitmenlerden kayağın inceliklerini öğreniyor. Hafta sonu 10 bin civarında ziyaretçinin geldiği Karacadağ'da, vatandaşlar hem kayak yapmanın hem de temiz havanın keyfini çıkarıyor.