Gençlik kampıyla eğlenceli günler

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aziantep'te Dülükbaba Tabiat Parkı'na Şehitkamil Belediyesi
'nce kurulan günübirlik ve yatılı kamplara katılan ortaokul ve lise öğrencileri, renkli etkinliklerle doyasıya eğleniyor. 5 bin metrekare alana kurulan kampa katılan öğrenciler, teknolojiden uzaklaşarak, eğleniyor ve doğayı keşfediyorlar. Kampta teknolojiden bir süre uzaklaşan katılımcılar doğayla bütünleşiyorlar.
Parkurlarda özgüven ve cesaretlerini geliştiren çocuklar, güzel yarıyıl geçirmenin keyfini yaşıyorlar. 900 GRUBA HİZMET Kamp sorumlusu Cuma İçigen, haftanın 6 günü gerçekleştirdikleri gençlik kampında yıl boyunca 900 gruba hizmet verdiklerini söyledi.
Kamplarla öğrencilerin
spora ilgisini arttırmaya çalıştıklarını
belirten İçigen, "Kamplarımız günübirlik ve yatılı olarak devam ediyor. Öğrenciler günlük kamplara 25 ile 40 kişilik 2 grup halinde geliyor. 21 etaplı ip parkuru, 12 metreden oluşan tırmanma duvarı, 265 metreden oluşan zipline, beceri parkurlu pentatlon sahası, paintball, treeking gibi çok sayıda etkinliğimiz var"
ifadelerini kullandı.