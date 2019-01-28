Gençlik kampıyla eğlenceli günler

BUGÜN NELER OLDU

aziantep'te Dülükbaba Tabiat Parkı'na'nce kurulan günübirlik ve yatılı kamplara katılan ortaokul ve lise öğrencileri, renkli etkinliklerle doyasıya eğleniyor. 5 bin metrekare alana kurulan kampa katılan öğrenciler, teknolojiden uzaklaşarak, eğleniyor ve doğayı keşfediyorlar.Parkurlarda özgüven ve cesaretlerini geliştiren çocuklar, güzel yarıyıl geçirmenin keyfini yaşıyorlar. 900 GRUBA HİZMETKamplarla öğrencilerinspora ilgisini arttırmaya çalıştıklarınıbelirten İçigen,ifadelerini kullandı.