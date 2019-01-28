Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kaplan sıkıntılı

Kaplan sıkıntılı

Sezon başından bu yana sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle üst üste aynı 11’le sahaya çıkamayan Güney ekibi, Ümraniyespor karşılaşması öncesi yine o dertle karşı karşıya...

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019
Kaplan sıkıntılı

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında bugün saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu´nda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Adanaspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Coşkun Demirbakan sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle yine 18 kişilik kadroyu kurmakta zorluk çekti. Takımda Veli, Hakan ve Abdülkadir'in cezalı olduğu Kenan, Renan Diniz, Robert Feczesin, Digao ve Goran'ın da sakatlığının sürmesi moralleri bozdu.

'HAZIR OL' MESAJI VERDİ
Sakat oyuncuların yanı sıra cezalı isimlerin de fazla olması teknik heyetin kadro kurmasında sıkıntı yaşanmasına sebep oluyor. Bu sezon üst üste aynı onbirle sahaya çıkamayan Adanaspor'da Veli'nin cezalı Diniz'in sakat olması nedeniyle Demirbakan yeni transfer İhsan Uğur Göktaş'a 'hazır ol' emri verdi. Cezası nedeniyle geçen hafta Elazığ maçında oynayamayan Malili futbolcu Moussa Bagayoko da forma bekleyen oyuncular arasında yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaplan sıkıntılı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN