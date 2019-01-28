Kaplan sıkıntılı

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında bugün saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu´nda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Adanaspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Coşkun Demirbakan sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle yine 18 kişilik kadroyu kurmakta zorluk çekti. Takımda Veli, Hakan ve Abdülkadir'in cezalı olduğu Kenan, Renan Diniz, Robert Feczesin, Digao ve Goran'ın da sakatlığının sürmesi moralleri bozdu.

'HAZIR OL' MESAJI VERDİ

Sakat oyuncuların yanı sıra cezalı isimlerin de fazla olması teknik heyetin kadro kurmasında sıkıntı yaşanmasına sebep oluyor. Bu sezon üst üste aynı onbirle sahaya çıkamayan Adanaspor'da Veli'nin cezalı Diniz'in sakat olması nedeniyle Demirbakan yeni transfer İhsan Uğur Göktaş'a 'hazır ol' emri verdi. Cezası nedeniyle geçen hafta Elazığ maçında oynayamayan Malili futbolcu Moussa Bagayoko da forma bekleyen oyuncular arasında yer aldı.