Mihai iliescu: güçlü bır altyapı var

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Atlı Spor Kulübü İliescu Tenis Akademisi, kortlara geleceğin yıldız adaylarını yetiştiriyor. 8-16 yaş aralığındaki tenisçilerin geleceğine ışık tutan antrenör Mihai İliescu, Türkiye'yi yeni, dinamik, profesyonel bir tenis konseptiyle tanıştırdıklarını belirterek,diye konuştu. Tenis bilincini Türkiye'ye ve tüm bölgeye yaymak istediklerini söyleyen Romen asıllı teknik adam, "Tenisi insanların ve gençlerin hayatında vazgeçilmez bir parça haline getirmeyi amaçlayan yeni bir tenis eğitim konsepti uyguluyoruz. Çukurova'da çok güçlü bir altyapı var. Bunu değerlendirmek için buradayım. Buradan dünya tenisine yeni eğitimli raketler çıkarmak istiyorum" şeklinde konuştu.