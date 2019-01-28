SANKO Sanat’ta ‘Karmaşık’ sergisi

BUGÜN NELER OLDU

ŞanlıurfaBirecik'te Dr. Hüseyin Mirkelam Halk Eğitim Merkezinde kurs eğitmeni olarak çalışan Semra Ulusoy, çeşitli tekniklerle hazırladığı eserlerden oluşan 2'nci kişisel sergisini Gaziantep'te SANKO Sanat Galerisi'nde açtı. "Karmaşık" adını verdiği sergisinde karışık tekniklerle hazırladığı 45 eserinin yer aldığını belirten Ulusoy, "Yağlı boya resim, rölyef kabartma, goblen (iğne dokuma), ahşap kabartma, takı tasarımı ve ev tekstili üzerine çalışımalar yapıyorum" dedi. Sergisinde ağaç kütüğü üzerine rölyef, rölyef tablo, goblen, yağlı boya, kristal taşlarla soyut tablo eserlerinin bulunduğuna dikkat çeken Ulusoy, resim yaparken dinlendiğini ve o anki ruh halimi anlattığını söyledi. Sanko Park AVM Pazarlama Yöneticisi Nalan Turhan SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin bilimsel yayını olan "Belkıs Zeugma ve Mozaikleri" isimli bilimsel yayını, sanatçı Ulusoy'a hediye etti. Sergisi, 22 Şubat tarihine kadar gezilebilecek.