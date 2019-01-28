Tarsus’ta infaz memuru ölü bulundu

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Tarsus Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak çalışan bir kişi ölü olarak bulundu. Haber merkezini arayan atık şişesi toplayıcısı, İncirlikuyu Mahallesi Berdan Baraj Gölü civarında bir bağevi yanında bir erkek şahsın yerde yatar vaziyette gördüğünü bildirdi. Tarsus Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine ivedi olarak gittiğinde olay yerinde yaptıkları çalışmada, başından av tüfeği ile vurularak yerde yatan şahsın Tarsus Cezaevi ve İnfaz kurumunda infaz koruma memuru olarak görev yapan Veli Sağnak (27) olduğunu belirledi. Olay yerinde ölü olarak bulunan infaz koruma memurunun il izlenime göre intihar etmiş olabileceği belirtilirken, cinayete kurban gitme ihtimalinin de bulunması nedeniyle ceset Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.