Tıbbi Aromatik Bitkiler Müzesine ilgi artıyor

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Hatay'da, gribal enfeksiyondan deri ve cilt rahatsızlığına kadar çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılan 280 bitki türünün faydalarının anlatımıyla sergilendiği Tıbbi Aromatik Bitkiler Müzesi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırladı. Müzede 280 tıbbi ve aromatik bitki türü, fotoğrafları, kurutulmuş ve sıvılaştırılmış hallerinin yanı sıra üzerindeki neye iyi geldiğini anlatan notlarla ziyaretçilerin ilgisini sunuluyor. Kentte 2013 yılında hizmete açılan ve özellikle doğal yollarla şifa arayanların ilgisini çeken müzede, grip, soğuk algınlığı, saç dökülmesi, bebeklerdeki gaz sorunu ve daha birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan bitkiler bulunuyor. Müzeyi ziyaret edenler de hangi hastalığına şifa arıyorsa bilgi sahibi olup, aktarlardan bu bitkileri temin ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 40 bin ziyaretçinin kapısını araladığı müzede, ziyaretçiler tarihi binanın içerisinde kimi hasır sepetlerde kimi cam kavanozlarda kimi de renkli fotoğraflarıyla sergilenen tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Müzede görevli biyolog Abdullah Er, açıklamada, Türkiye genelinde birbirinden farklı 12 binden fazla bitki türü olduğunu söyledi. Bu bitkilerin yüzde 20'sinin Hatay'da yetiştiğini belirten Er, "Hatay'da 2 bin 500 civarında bitki türü yetişiyor. Ülkemizde yetişen 12 bin bitki türünden yaklaşık olarak 3 bin 600 civarı da endemik olma özelliği taşıyor" dedi.