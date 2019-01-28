Yaralar sarılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'daetkili sağanak sonrası Amik Ovası'nda oluşan sel sularının zarar verdiği alanlarda, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağışlar nedeniyle sular altında kalan Reyhanlı'nın Karacanlık ve Kumtepe, Kumlu'nun Gülova, Kırıkhan'ın Kazkeli ile merkez Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba Mahalleleri'nde ekipler, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.Bölgede, Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye ekipleri iş makineleriyle yol açma ve sel sularının kapladığı mahalle kenarlarına bent kurma çalışması yaparken, Türk Kızılayı da evleri sular altında kalan Aşağıoba Mahallesi sakinlerine günde üç öğün sıcak yemek dağıtıyor. AFAD ekiplerinin sel suları nedeniyle ahırlardan çıkartılmak zorunda kalan hayvanlar için Aşağıoba Mahallesi girişinde yeni barınaklar kuruldu.Su baskını nedeniyle trafiğe kapatılan Hatay Havalimanı yolunda çalışmalar devam ediyor. Havalanına ulaşım, Gülova Mahallesi girişinden açılan yeni yolla sağlanıyor. Türk Kızılayı İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karabuğa, Aşağıoba Mahallesi'nde su baskınına maruz kalan 750 kişilik gruba günde 3 öğün 3 çeşit sıcak yemek verdiklerini söyledi. Kumtepe ve Karacanlık mahallelerinden de sıcak yemek için talep olduğunu belirten Karabuğa, çalışmaların ardından oralarda da yemek dağıtımı yapacaklarını kaydetti.