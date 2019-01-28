Yazar Aygül Aydın, Adanalı okurlarıyla buluştu

BUGÜN NELER OLDU

ADANALI yazar Aygül Aydın, imza gününde hemşerileriyle sohbet etti. Aydın, Adanalı okurlarıyla Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezinde buluştu. 2019 Astroloji Ajandası'nı imzalayan Aydın, sevenleriyle keyifli bir sohbet de gerçekleştirdi. Kitabının önsözünde, okuyucularına, "Sana, hayatını değiştirmek ve ona katacağın yeni güzellikler konusunda cesaretli olman gerektiğini fark ettirmek istiyorum. Verdiğim tarihler çok önemli ve çok güçlü" diyen Aygül Aydın, kitabını imzaladığı sevenleri ile fotoğraf çektirip, sohbet etti.