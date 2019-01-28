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: hâlâ anlam veremiyorum

‘Takımın bu oyununu beklemiyordum. Yenilginin bütün sorumluluğu bana ait’

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019
Yılmaz Vural: hâlâ anlam veremiyorum
SPOR Toto 1. Lig'de Denizlispor karşısında bu sezon en farklı yenilgisini alan Adana Demirspor'da moraller bozuk. Rakip karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de 7 yeni oyuncuya şans veren teknik direktör Yılmaz Vural bu tür maçlardan sonra konuşmanın kolay olmadığını söyledi. Büyük bir farkla maçı kaybettiklerini hatırlatan Vural, "Hiç beklemediğimiz bir sonuç ve performans. Hala anlam veremiyorum" dedi. Denizli maçının rakipleri kadar kendileri için de çok önemli olduğunu söyleyen Vural, "Kazanırsak yukarı yetişme ihtimali vardı. Oyuncularım beklediğim performansı ortaya koyamadılar. Sonuç olarak gelen goller de bizi üzdü. Çok kötü oynadık. Tasarladığımız hiçbir şeyi sahada gösteremedik. Yenilginin tüm sorumluluğunu üzerine alıyorum. Umarım bir daha böyle bir şey başımıza gelmez" diye konuştu
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Yılmaz Vural: hâlâ anlam veremiyorum
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