Yılmaz Vural: hâlâ anlam veremiyorum

SPOR Toto 1. Lig'de Denizlispor karşısında bu sezon en farklı yenilgisini alan Adana Demirspor'da moraller bozuk.
Rakip karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de 7 yeni oyuncuya
şans veren teknik direktör Yılmaz Vural bu tür maçlardan sonra
konuşmanın kolay olmadığını söyledi. Büyük bir farkla maçı kaybettiklerini
hatırlatan Vural, "Hiç beklemediğimiz bir sonuç ve performans. Hala anlam veremiyorum"
dedi. Denizli
maçının rakipleri kadar kendileri için de çok önemli olduğunu
söyleyen Vural, "Kazanırsak yukarı yetişme ihtimali vardı. Oyuncularım beklediğim performansı ortaya koyamadılar. Sonuç olarak gelen goller de bizi üzdü. Çok kötü oynadık. Tasarladığımız hiçbir şeyi sahada gösteremedik. Yenilginin tüm sorumluluğunu üzerine alıyorum. Umarım bir daha böyle bir şey başımıza gelmez"
diye konuştu