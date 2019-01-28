Yılmaz Vural: hâlâ anlam veremiyorum

BUGÜN NELER OLDU

SPORRakip karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de 7 yeni oyuncuyaşans veren teknik direktör Yılmaz Vural bu tür maçlardan sonrakonuşmanın kolay olmadığını söyledi. Büyük bir farkla maçı kaybettiklerinihatırlatan Vural,dedi. Denizlimaçının rakipleri kadar kendileri için de çok önemli olduğunusöyleyen Vural,diye konuştu