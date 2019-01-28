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Yol vermedi bıçakladı

Giriş Tarihi: 28.1.2019
Adana'nın Çukurova ilçesinde, otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. 01 ABS 577 plakalı otomobili kullanan Ferdi Bozan, Kenan Evren Bulvarı'nda, kimliği henüz belirlenemeyen 34 BHV 400 plakalı otomobilin sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bozan'ın yanındaki arkadaşı Yusuf İmir, bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı Yaralanan İmir, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayın ardından kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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Yol vermedi bıçakladı
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