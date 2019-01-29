Adana’da tek Türkiye’de ilk

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) yönünü dünya tenisine çevirdi. Altyapısında 200'den fazla sporcusu bulunanKULÜP Başkanı Ali Refah Keskin, Adanalı milli tenisçi İpek Soylu'nun babası Yönetim Kurulu Üyesi Sermet Soylu ve kendisi de altyapıdan gelen eski bir performans tenisçisi olan ATDSK Yönetim Kurulu Üyesi Tenis Kaptanı Özkan Çetin'in aylar süren araştırma ve görüşmeleri sonunda Avrupa'nın büyük tenis kulüplerinden biri olan Vavassori Tenis Academy ile partnerlik kurulması gündeme geldi. İTALYA'DA aylar süren araştırmalar ve istişarelerin ardındanATDSK'da 5-16 yaştaki tüm yaş gruplarının antrenmanlarını inceleyen İtalyan tenisçiler, tenisçilerle birebir antrenman yaptılar, kulüp antrenörleriyle de toplantı gerçekleştirdiler, antrenör ve kulüp yönetimiyle uluslararası seviyede tenisçiler yetiştirmek için önerilerini paylaştılar.