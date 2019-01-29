Bankadan para çeken kadını gasp etmek istedi

Adana'da bir bankadan 100 bin lira para çeken Gülhan Gülkara (27), müşteri kılığına girerek kendisini takip eden 29 yaşındaki Şehmuz Alptekin tarafından ekmek bıçağıyla sokak ortasında gasp edilmek istendi. Genç kadının çığlığı üzerine vatandaşlar ve polis, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Olayın şokunu üzerinden atamayan Gülhan Gülkara ifade vermek üzere şüpheli Şehmuz Alptekin ise sorgulanmak için emniyete götürüldü.

MÜŞTERİ GİBİ GELDİ

Olay Çınarlı Mahallesi Ziya Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir bankada meydana geldi. İddiaya göre; Şehmuz Alptekin, bankaya müşteri gibi girerek bir koltukta oturdu. Bankaya para çekmeye gelen müşterileri izleyemeye başlayan Alptekin, gözüne 2 banknot halinde 100 bin lira para çeken Gülhan Gülkara'yı kestirdi. Genç kadın parayı aldıktan sonra bankadan çıkınca Şehmuz Alptekin'de peşinden çıktı. Kadının takip eden zanlı Şehmuz Alptekin, bankadan 25 metre uzaklaşan genç kadının boğazına ekmek bıçağını dayayarak parayı istedi. Gülhan Gülkara'nın korkudan çığlık atınca çevrede bulunan vatandaşlar ve o sırada olay yerinden geçen polis, zanlıyı etkisiz hale getirdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın şokunu yaşayan kadın, banka içinde polise yaşadıklarını anlattı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Şans eseri yara almadan kurtulan Gülhan Gülkara ifade vermek üzere şüpheli Şehmuz Alptekin ise sorgulanmak için emniyete götürüldü. Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olay sırasında bankada bulunan vatandaşlarda olayın nasıl gerçekleştiğini basın mensuplarına anlattı.