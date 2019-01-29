CHP’li başkana pazarcı isyanı

CHP'NİN Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Bahçeşehir Mahallesi'ndeki semt pazarının yerini kaldırıp başka yere taşınma çalışmaları esnaf ile vatandaşın tepkisine neden oldu. Esnaf, "Zeydan Karalar bizi yerimizden ediyor" derken vatandaşlar ise, "Pazar yerimizin değiştirilmesini istemiyoruz" dedi.

4 DÖNÜMDEN 2 DÖNÜME KÜÇÜLÜYOR

4 dönüme sahip olan pazar yerinin 2 dönümlük alana taşınacağını belirten esnaf Alaattin Ulu, "Yaklaşık 20 yıldır 175 esnaf arkadaşımızla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Başkan Zeydan Karalar, pazar yerimizi bir inşaat firmasına peşkeş çekmiş. Bizi de bulunduğumuz yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan caminin yanında yaptıracağa alana taşıyacak. Bu kadar esnaf o alana nasıl sığacak" diye konuştu.

"BURANIN ÜZERİNİ KAPATSIN"

Başkan Zeydan Karalar'ın kendilerini yerlerinden ettiğini ifade eden Ulu, " Başkan tamamıyla bizi bitiriyor. Oraya kapalı alan yapana kadar buranın üzerine kapatsın. Cuma günü camiye gelen vatandaşlar bizlerin sesinden rahatsız olacak. Hocanın hutbesini mi dinleyecek yoksa pazarcının sesini mi" şeklinde konuştu.

ESNAF NE DİYOR?

Eşref Aşık

Zeydan Karalar'ın pazar yerini değiştirme kararına bir anlam veremiyorum. Biz yıllardır hizmet veriyoruz. Seçime yakın bir zamanda bizi yerimizden etmesini anlamıyoruz. İşin içinde başka işlerin olduğunu tahmin ediyoruz.

Veysel Eke

Seyhan Belediyesi kafasına göre hareket ediyor. Ne bizi ne de buradaki vatandaşı gelip dinledi. 4 dönümlük alandan alıp 2 dönümlük alana bizi götürüyor. Bu da yetmiyormuş gibi pazarın içine muhtarlık binasını da koyacakmış.

Mustafa Uçar

Yıllardır kullandığımız pazar alanın seçime yakın bir zamanda yerinin değiştirilmesini gerçekten anlamış değiliz. Bizler vatandaş olarak pazarımızın yerinin değiştirilmesini istemiyoruz.