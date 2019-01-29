Gaziantep’ten milli takıma

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye Satranç Federasyonu tarafından Antalya'da gerçekleştirilen ve 2 bin 636 sporcunun yarıştığı şampiyonada Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sporcularından iki öğrenci farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle Türkiye Satranç Milli Takımı'na girmeyi başardı. Antrenör Mehmet Süleyman Okan, satranç sporunun Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları için önemli bir spor dalı olduğu ve okul öncesi eğitimden başlayan hazırlıkların lise bitimine kadar devam ettiğini ifade ederek,