Gazişehir’e odaklanın

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de geçtiğimiz haftayı moralsiz kapatan Adana Demirspor bu hafta sonu sahasında konuk edeceği Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.. Zor bir sürece girdiklerini ifade eden Vural,diye konuştu