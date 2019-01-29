Gazişehir’e odaklanın

SPOR Toto 1. Lig'de geçtiğimiz haftayı moralsiz kapatan Adana Demirspor bu hafta sonu sahasında konuk edeceği Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik direktör Yılmaz Vural öğrencileri ile bir toplantı yaparak Denizlispor maçını unutmalarını ve Gazişehir'e odaklanmalarını istedi
. Zor bir sürece girdiklerini ifade eden Vural, "Gazişehir de bizim gibi zirveye oynayan bir rakip. Güçlü bir kadroya sahip. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu maçı kazanıp taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Futbolcularımla gerekli görüşmeleri yaptım. Bana söz verdiler. Toparlanacağız ve yeniden hedefe koşmaya devam edeceğiz"
diye konuştu