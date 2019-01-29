Hele bakın kim gelmiş Moussa Sow

SOW: Türkiye'yi de şampiyonlukları da seviyorum. bu yüzden geldim S
por Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep
, Moussa Sow
ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından
yayınlanan videoda, 'Hele bakın kim gelmiş'
türküsü eşliğinde Senegalli
forvetin daha önce Süper Lig
'de kaydettiği
gollere yer verildi. Bir dönem
Fenerbahçe'de de top koşturan Sow,
geçen yıl Al Ahlli Dubai
takımından
Bursaspor'a kiralık olarak gelmişti.
ALTIPARMAK: BİZE GÜÇ KATACAKTIR
Teknik direktör Mehmet Altıparmak
, çok önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kalitesi belli. Gaziantep'te çok başarılı işlerin altına imza atacağından eminim.
Sow'un gelmesiyle ileride çok iyi işler yapacağız. Ben takımıma da güveniyorum. Sow'un gelmesi hem takıma hem de bizi destekleyen taraftarlarımıza güç katacaktır"
şeklinde konuştu.
1. LİG'E TRANSFERİMİ SORGULAMAYIN!
Senegalli forvet ise, "Ben Türkiye'yi ve futbolu çok seviyorum. Gaziantep'te yeni bir sayfa açıyorum. Kulübün şampiyonluk hedefi beni etkiledi. Şampiyonlukları seven birisiyim. O yüzden şampiyonluk yaşamaya geldim. İnsanlar, 1.Lig'e transferimi sorguluyor. Şunu bilsinler, burada çok güzel projeler var. Bunlara inandığım için teklifi kabul ettim"
dedi.