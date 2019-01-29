Hele bakın kim gelmiş Moussa Sow

BUGÜN NELER OLDU

SOW: Türkiye'yi de şampiyonlukları da seviyorum. bu yüzden geldimpor Toto 1. Lig ekibiile anlaştı.Kulübün sosyal medya hesaplarındanyayınlanan videoda,türküsü eşliğinde Senegalliforvetin daha önce'de kaydettiğigollere yer verildi. Bir dönemFenerbahçe'de de top koşturan Sow,geçen yıltakımındanBursaspor'a kiralık olarak gelmişti.ALTIPARMAK: BİZE GÜÇ KATACAKTIRTeknik direktör, çok önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini belirterek,Sow'un gelmesiyle ileride çok iyi işler yapacağız.şeklinde konuştu.1. LİG'E TRANSFERİMİ SORGULAMAYIN!Senegalli forvet ise,dedi.