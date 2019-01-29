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Hele bakın kim gelmiş

Gazişehir, Senegalli forvetin transferini resmen bitirdi. Yıldız oyuncuyu, kulüp sitesi ‘Hele bakın kim gelmiş’ türküsüyle karşıladı

Giriş Tarihi: 29.1.2019
Hele bakın kim gelmiş Moussa Sow
SOW: Türkiye'yi de şampiyonlukları da seviyorum. bu yüzden geldim
Spor Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep, Moussa Sow ile anlaştı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, 'Hele bakın kim gelmiş' türküsü eşliğinde Senegalli forvetin daha önce Süper Lig'de kaydettiği gollere yer verildi. Bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan Sow, geçen yıl Al Ahlli Dubai takımından Bursaspor'a kiralık olarak gelmişti.
ALTIPARMAK: BİZE GÜÇ KATACAKTIR
Teknik direktör Mehmet Altıparmak, çok önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kalitesi belli. Gaziantep'te çok başarılı işlerin altına imza atacağından eminim. Sow'un gelmesiyle ileride çok iyi işler yapacağız. Ben takımıma da güveniyorum. Sow'un gelmesi hem takıma hem de bizi destekleyen taraftarlarımıza güç katacaktır" şeklinde konuştu.
1. LİG'E TRANSFERİMİ SORGULAMAYIN!
Senegalli forvet ise, "Ben Türkiye'yi ve futbolu çok seviyorum. Gaziantep'te yeni bir sayfa açıyorum. Kulübün şampiyonluk hedefi beni etkiledi. Şampiyonlukları seven birisiyim. O yüzden şampiyonluk yaşamaya geldim. İnsanlar, 1.Lig'e transferimi sorguluyor. Şunu bilsinler, burada çok güzel projeler var. Bunlara inandığım için teklifi kabul ettim" dedi.
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Hele bakın kim gelmiş Moussa Sow
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