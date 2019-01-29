Melih Abi: Yine engelli yolunu kapatmış vicdansız

Yazıyoruz ama akıllanmıyorlar. Burası da bir başka yer. Aptalın biri engelliler için yapılan rampanın önüne park etmiş. Saygısız, vicdansız! Görmüyor musun orasının kimler için yapıldığını? Demek ki bunlardan kurtulmak zor olacak. Olsun biz yazacağız bunlar ceza yiyecek! Yesinler de akılları başlarına gelsin. İnsan da saygı olur saygı. O engelli rampayı oraya süs için mi koydular. Yoksa senin aracını park etmen için mi? Aklın yok mu senin?

DURAK ÖNÜNE ARAÇ KOYMUŞLAR

Burası da Kozan yolunda bir yer. Gördüğünüz gibi 'D' levhası var. Malum dolmuş ve otobüsler için ayrılmış alan. Ama takan kim? Durak önemli mi? Sürücüsü yolun ortasında indir bindir yapsın. Adam arabasına boş yer bulmuş. Kaldırım kenarı yani. Park edip işini g��recek. Aracını oraya koydu ya gerisi önemli değil. Ne diyelim Allah akıl fikir versin.