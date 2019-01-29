ORAK: Şanssız bir maç oynadık

BUGÜN NELER OLDU

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında sahasında BOTAŞ'a 75-61 mağlup olan Mersin Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör, şanssız bir maç oynadıklarını belirtti. Orak, sahaya galibiyet için çıktıklarını ifade ederek,diye konuştu. Canik Belediye hazırlıklarına başladıklarını belirten Orak,dedi.