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ORAK: Şanssız bir maç oynadık

’a mağlup olan BŞB’de koç , öz eleştirde bulundu

Giriş Tarihi: 29.1.2019
ORAK: Şanssız bir maç oynadık
KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında sahasında BOTAŞ'a 75-61 mağlup olan Mersin Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Olcay Orak, şanssız bir maç oynadıklarını belirtti. Orak, sahaya galibiyet için çıktıklarını ifade ederek, "Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık ancak sonuca gidemedik" diye konuştu. Canik Belediye hazırlıklarına başladıklarını belirten Orak, "Bu maçı kazanıp çıkış yakalamak istiyoruz. Bu yüzden çok çalışmamız gerek. Mersinli basketbolseverlerin bu yıl özlemini çektiği başarıyı yakalamak istiyoruz. Ben bir teknik adam olarak bu konuda basketbolcularıma güveniyorum" dedi.
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