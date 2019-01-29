Ortopedik özürlülere yürüteç bağışı yaptılar

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'ne yürüme güçlüğü çeken küçük çocukların kullanabileceği tekerlekli walker (yürüteç) bağışında bulundu. Lefkoşa'da bulunan dernek binasını ziyaret ederek bağışta bulunan öğrenciler dernek binasını gezerek derneğin işleyişi hakkında da bilgi aldı. Dernek yetkilileri tarafından öğrencilere, derneğin misyonu gereği engelli vatandaşların toplum içerisinde eşit haklara sahip olarak var olabilmeleri adına mücadelelerinin sürdüğü anlatıldı. Engellilere yönelik yaptıkları çalışmaları anlatan yetkililer, ihtiyaç duyulan çalışmalar ile ilgili öğrencilerden fikirler aldı. Öğrenciler daha sonra dernek binasında faaliyet gösteren protez üretim birimindeki çalışmaları yerinde incelediler.