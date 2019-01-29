Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Ortopedik özürlülere yürüteç bağışı yaptılar

Ortopedik özürlülere yürüteç bağışı yaptılar

Giriş Tarihi: 29.1.2019
Ortopedik özürlülere yürüteç bağışı yaptılar
Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'ne yürüme güçlüğü çeken küçük çocukların kullanabileceği tekerlekli walker (yürüteç) bağışında bulundu. Lefkoşa'da bulunan dernek binasını ziyaret ederek bağışta bulunan öğrenciler dernek binasını gezerek derneğin işleyişi hakkında da bilgi aldı. Dernek yetkilileri tarafından öğrencilere, derneğin misyonu gereği engelli vatandaşların toplum içerisinde eşit haklara sahip olarak var olabilmeleri adına mücadelelerinin sürdüğü anlatıldı. Engellilere yönelik yaptıkları çalışmaları anlatan yetkililer, ihtiyaç duyulan çalışmalar ile ilgili öğrencilerden fikirler aldı. Öğrenciler daha sonra dernek binasında faaliyet gösteren protez üretim birimindeki çalışmaları yerinde incelediler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ortopedik özürlülere yürüteç bağışı yaptılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN