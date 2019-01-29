Sağlık Bakanı Besim sergiyi ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

SağlıkBakanı Dr. Filiz Besim, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel'i makamında ziyaret etti. Dr. Filiz Besim, daha sonra üniversite kampüsü ile "Dr. Fazıl Küçük ve Milli Tarih Sergisi"ni gezdi. Bakan Dr. Besim, Doç. Dr. İrfan S. Günsel'i ziyaretinde üniversite çalışmaları ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi hakkında bilgi aldı. Dr. Besim daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi öncülüğünde Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemiz 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan "Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele" temalı sergiyi ziyaret etti. Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi'ndeki "Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele" temalı sergiyi gezen Sağlık Bakanı Filiz Besim'e, Genel Koordinatör Görkem Bulunç tarafından eserler hakkında bilgiler verildi. Dr. Filiz Besim, fotoğraflar ve farklı eserlerle yakın geçmişi yaşamak ve hatırlamanın çok keyifli olduğunu belirterek sergiden çok etkilendiğini ifade etti.