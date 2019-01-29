Şair Kadriye Temirbulatova Adana’da anıldı

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NogayŞair Kadriye Temirbulatova, doğumunun 70. yılı nedeniyle Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından hazırlanan programla Adana'da anıldı. Türk Dünyası'nın Öncüleri programı kapsamında, Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Adana Kırım Türkleri Derneği tarafından katkı sağlanan anma etkinliği Adana'da gerçekleştirildi. Nogay Türkleri'nin son yüzyılda yetiştirdiği önemli şairlerinden biri olan Kadriye Temirbulatova'nın doğumunun 70. yılı anısına düzenlenen programda, Temirbulatova'nın hayatı, felsefesi, şiirleri ile Adanalılara tanıtıldı. Programa R.F. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Nogay Bölgesinden gelen misafirler de katıldı. Nogay Bölgesinde Nogayca yayın yapan Şöl Davısı Gazetesi Baş Editörü Elmira Kohsaeva'da yer aldı. Ayzanat Kartakayeva, Kadriye Temirbulatova'nın ve kendisinin şiirlerini seslendirdi.