Şehir hastanesinin temizliğine dijital kontrol

BUGÜN NELER OLDU

Toplam374 bin metrakare kapalı alanıyla, günde 10 bini hasta yaklaşık 20 bin kişinin giriş yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde temizlik işlerinde son teknoloji kullanılırken, temizlenmesi gereken yer görevli personele cep telefonundaki programla bildirilip en kısa sürede temizliğin yapılması sağlanıyor. Yaklaşık 2 yıl önce açılan ve hasta sayısı her geçen gün artıran Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde birçok hizmette son teknolojiden faydalanılıyor. Günde 20 bin kişinin giriş yaptığı hastanenin hijyenik koşullarına büyük önem veren yetkililer, temizlik işlerini de geliştirdikleri sistem üzerinden cep telefonuyla takip ve denetlemeye başladı. Hastanede temizlenmesi gereken bir alanla ilgili yardım masasına gelen talep, cep telefonlarındaki sisteme girilip, o bölümden sorumlu şefe ve temizlik ekibine iletiliyor. Kendilerine bildirilen alana giden temizlik ekibi, alanın durumu ve önceliğine göre 5 ile 30 dakika arasında temizliği tamamlayıp, cep telefonuyla çektiği son durumu gösterir fotoğrafı sistem üzerinden sorumlu amir ve müdürlerine iletiyor.Temizliğin belirlenen süre içerisinde yapılması veya işlem sonrası fotoğraf yüklenmemesi gibi durumlarda yöneticiler duruma anında müdahale ediyor. Yetkililer diğer şehir hastanelerinde de bu sistemin uygulanmaya başlandığını bildirdi. Genel Destek Hizmetleri Müdürü Kerem Baran Yatağan, sağlık hizmeti verilen bir tesiste temizliğin olmazsa olmazların başında geldiğini söyledi.