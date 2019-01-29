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‘Tangopera’ kapalı gişe

Giriş Tarihi: 29.1.2019
‘Tangopera’ kapalı gişe
MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Tangopera müzikalini kapalı gişe olarak sanatseverlerle buluşturdu. Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki gösterimi izlemek isteyen sanatseverler, uzun kuyruklar oluşturdu. Librettosu Murat Göksu'ya ait olan eserin orkestra şefliğini, aynı zamanda bestecisi olan Serdar Yalçın üstlendi. Koreografi ve rejisörlüğünü Uğur Seyrek, koro şefliğini ise Anıl Aydın'ın yaptığı müzikaldeki rolleri Sevil Erçak, Funda Uyanık, Dağhan Ergün, Erhan Kaya, Korhan Dinçer, Erdem Özdemir, Nihan Çetin Aydın, Serkan Karagöz, Beste Berk, Duygu Çınar, Ayşegül Dinçer, Dilara Köse, Alev Lal ve Victoriia Medunka paylaştı. MDOB Bale bölümünün de dansları ile renk kattığı gösteri ayakta alkışlandı.
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‘Tangopera’ kapalı gişe
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