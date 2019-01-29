Yürek yakan acı

BAHÇEDE kendisini bekleyen babasının gözleri önünde 4. kattan yere düşerek ağır yaralanan mimarlık fakültesi öğrencisi Eyyup Alperen Çoban yaşamını yitirdi. Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çoban'ın Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Alperen Çoban (23) Kolejtepe mahallesindeki evlerinin balkonunda 4. katta dengesini kaybederek site bahçesinde kendisini bekleyen babası Mehmet Çoban'ın gözleri önünde beton zemine düşmüş, kalbi duran ve vücudunda kırıklar olan genç, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak müdahale ile kalbi yeniden çalıştırılmıştı. 3 ay boyunca hastanede tedavi gören talihsiz genç yaşamını yitirdi.

"BEN YANGINLARDAYIM, GÖK SU SERPSİN"

Geçen hafta da annesi Saliha Çoban'ı (80) kaybeden Mehmet Çoban, bir hafta içinde iki büyük acı yaşadı. Günlerce oğlunun tedavi gördüğü hastanede kalarak doktorlardan bilgi alan Mehmet Çoban, sosyal medya hesaplarından sürekli Alperen'i için dua istemişti. Çoban, oğlu için yazdığı şiirde "Ben yangınlardayım, Gök su serpsin" diyerek acısının büyüklüğünü dile getirmişti. Alperen Çoban'ın cenazesi öğle namazının müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi. Cenaze törenine Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Mustafa İsmet Erdoğan, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.