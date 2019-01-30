Bordan ilk soğutma özellikli yangın söndürücü üretildi

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Bor madeninden dünyada ilk kez soğutma özelliği olan yangın söndürücü toz Türkiye'de üretildi. Patenti İzmir merkezli bir firmaya ait olan yangın söndürücü toz, yerli, milli, kanserojen olmayan, katı soğutma teknolojisinde ilk ürün olma özelliği taşımasının yanı sıra Türkiye'nin yaklaşık 3 milyar dolarlık yangın söndürücü ithalatının da önünü kesmeye aday. Birçok özelliği olan ve çok çeşitli alanlarda kullanılan bor madeni, bu kez de çok yüksek ısılı ve metal yangınlar dahil her tür yangının söndürülmesinde ortaya çıktı. Merkezi İzmir'deki İYTE Teknopark'ta bulunan bir firma, bordan yangın söndürücü toz üretti. Yangını kısa sürede söndürmenin yanı sıra anında soğutma özelliğiyle de öne çıkan borlu yangın söndürme tozu, tamamen doğal mineralden, insan ve çevre dostu olmasıyla da dikkat çekiyor. Bordan yangın söndürücü toz üreten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hale Demircan ve firma yetkilileri, ürünün önemini ve özelliklerini anlatmak amacıyla resmi kurumlardan alınan izin doğrultusunda Mersin'de bir yangın testi yaptı.