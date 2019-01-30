Cenaze, 2 yıl sonra aile mezarlığına taşındı

BUGÜN NELER OLDU

Osmaniye'de2 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren ancak o dönem kimliği belirlenemediği için Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kimsesizler Mezarlığı'nda toprağa verilen Aziz Kurdaş'ın(52) cenazesi ailesi tarafından alınarak Hatay'ın Erzin ilçesine götürüldü. Kurdaş, burada aile mezarlığına defnedildi. 11 Eylül 2017 günü Osmaniye Vatan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ferit S.T.'nin kullandığı 80 FZ 513 plakalı hafif ticari araç, bir kişiye çarptı. Kazada, üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki erkek öldü. Ölen kişinin kimliği belirlenemeyince, kimsesizler Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.